Александр Нестерук заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Псковской области

12:32, 02 декабря 2021, ПАИ

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе, пишет «Псковская правда».

По словам Нестерука, ситуация с заболеваемостью начала улучшаться в регионе с первых чисел ноября.

«Сейчас мы видим снижение. И если на позапрошлой неделе оно было небольшое, 4%, то на прошлой неделе уже 16%, или на 316 случаев меньше», - рассказал Нестерук.

Главный санитарный врач уверен, что если снижение продолжится в том же темпе, то ситуация будет стабилизироваться.

Напомним, за последние сутки в Псковской области выявили 189 случаев коронавируса.