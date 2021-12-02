Александр Нестерук заявил о снижении заболеваемости COVID-19 в Псковской области
Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук заявил о снижении заболеваемости коронавирусом в регионе, пишет «Псковская правда».
По словам Нестерука, ситуация с заболеваемостью начала улучшаться в регионе с первых чисел ноября.
«Сейчас мы видим снижение. И если на позапрошлой неделе оно было небольшое, 4%, то на прошлой неделе уже 16%, или на 316 случаев меньше», - рассказал Нестерук.
Главный санитарный врач уверен, что если снижение продолжится в том же темпе, то ситуация будет стабилизироваться.
Напомним, за последние сутки в Псковской области выявили 189 случаев коронавируса.
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