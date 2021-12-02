Псковские росгвардейцы встретились со студентами колледжа накануне Дня неизвестного солдата

12:55, 02 декабря 2021, ПАИ

Накануне Дня неизвестного солдата росгвардейцы встретились с учащимися Политехнического колледжа. Встреча прошла в модельной библиотеке микрорайона Любятово «Библиолюб». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы и работники библиотеки рассказали учащимся об истории возникновения памятной даты и о героических подвигах солдат Красной Армии.

Памятная дата была установлена в 2014 году в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти.

3 декабря 1966 года, в ознаменование двадцать пятой годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы советских воинов, расположенной на 41-м километре Ленинградского шоссе, и торжественно захоронен в Александровском саду у стен Кремля.

Вместе с подразделениями Красной Армии в наступлении под Москвой в декабре 1941 года участвовали и воины дивизии им. Ф.Э. Дзержинского войск НКВД, которые надежно обеспечивали прифронтовой режим, противостояли танкам и пехоте противника, а также проводили разведку боем на некоторых участках наступательной операции.

В Пскове в могиле покоится прах неизвестного солдата, который, прикрывая отходивших товарищей, пал смертью храбрых в 1941 году в Псковском районе. Он был похоронен жителями там же, а в 1974 году прах безвестного героя перенесли со всеми воинскими почестями на площадь Победы.