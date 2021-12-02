Очередной снежный циклон накроет Псковскую область 7 декабря

12:55, 02 декабря 2021, ПАИ

7 и 8 декабря в Псковскую область придёт очередной циклон с умеренным и местами сильным снегом. Об этом Псковскому агентству информации сообщила начальник Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

Она уточнила, что есть вероятность сильных осадков в виде снега либо мокрого снега — в южных районах. По оценкам специалистов, снега будет немного меньше, чем в предыдущий циклон, который накрыл регион.

В указанный период ожидаются минусовые температуры. Ночью столбики термометров опустятся до -10...-5 градусов, днем поднимутся до -7...-2, -3…-8.

2 и 3 декабря в Псковской области также будет идти снег, средняя температура по области составит от -5 до 0 градусов. На юго-востоке области возможен сильный снег, в центральных и западных районах пройдет умеренный. 4, 5, 6 декабря будет преимущественно без осадков.