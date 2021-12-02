Александр Нестерук пояснил, при каких условиях введут локдаун в Псковской области

13:14, 02 декабря 2021, ПАИ

При каких условиях введут локдаун в Псковской области, рассказал главный санитарный врач региона Александр Нестерук, пишет «Псковская правда».

«Локдаун – это крайняя мера. Он очень тяжело бьёт по экономике, по сути разрушает целые отрасли экономики, и люди страдают и материально, и морально. Такая мера будет применяться только в случае, если ситуация будет уходить из-под контроля, если будет высокий уровень заболеваемости, когда вводят жёсткие ограничения», - отметил главный санитарный врач, добавив, что такие меры необходимы в случае, когда здравоохранение не справляется.

Александр Нестерук заметил, что Псковская область далека от этой темы. «Мы благодарны нашему руководству, нашему государству, нашему министерству обороны, которое построило нам в Пскове и Великих Луках три прекрасные больницы. В сравнении с другими регионами в этом плане мы чувствуем себя свободнее, потому что у нас есть резерв коек», - сказал он.