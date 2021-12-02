Очередное столкновение фуры с автомобилем произошло в Псковской области

13:23, 02 декабря 2021, ПАИ

На 469-м километре автодороги Москва - Балтия в Великолукском районе недалеко от деревни Касьяново произошло ДТП. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в газете «Наш путь».

Водитель автомобиля «Рено Лагуна», 53-летний мужчина, ехал со стороны Балтии в сторону Москвы. По предварительной информации, мужчина не учел сложные погодные условия - автомобиль занесло на полосу встречного движения, где он столкнулся с большегрузом «Скания» под управлением 44-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель «Рено» госпитализирован сотрудниками скорой помощи. Водитель большегруза трезв. На месте работают сотрудники скорой помощи и отдела ГИБДД МО МВД РФ «Великолукский».