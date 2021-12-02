Движение на участке трассы М-9 «Балтия» открыли в Псковской области

13:46, 02 декабря 2021, ПАИ

В Себежском районе после работ по капитальному ремонту введён в эксплуатацию участок км 574 – км 591 федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в торжественной церемонии приняли участие начальник управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Виталий Голиков и начальник ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Дмитрий Кузнецов.

Как отметил в своём приветственном слове Виталий Голиков, ввод в эксплуатацию данного объекта – важное событие не только для Псковской области. Трасса М-9 входит в состав европейского маршрута Е-22, проходит также по территории Московской и Тверской областей и, по сути, обеспечивает устойчивые транспортные связи между всеми регионами Центрального и Северо-Западного федеральных округов, а также со странами Балтии. Активное развитие внешнеторговой деятельности России во многом зависит от совершенствования магистралей на территории субъекта. И эта работа непрерывно ведется Росавтодором. Так, на сегодняшний день более 791 км трасс федерального значения в Псковской области соответствует нормативным требованиям. Помимо трассы М-9 в текущем году завершены работы на участке с 428-го по 468-й км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией (вблизи Пустошки).

В рамках контракта на открываемом 18-километровом участке трассы М-9 федеральные дорожники отфрезеровали изношенное асфальтобетонное покрытие, разобрали имеющееся бетонное основание, устроили новое (из щебеночно-песчаных и органоминеральных смесей). На болотистых участках выполнена замена слабых грунтов, для понижения уровня грунтовых вод произведено устройство поперечных и продольных песчаных дрен, что увеличит срок службы земляного полотна существующей дороги. Асфальтобетонная смесь для нового покрытия на данном участке подобрана методом объемно-функционального проектирования, то есть с учётом климатических условий расположения трассы и уровня эксплуатационной транспортной нагрузки.

Также специалисты сделали водоотвод, устроили новые водопропускные трубы и деформационные швы на путепроводе. На остановках общественного транспорта были установлены новые урны, заменен бортовой камень, построены тротуары общей площадью 2 703 квадратных метра, уложена тактильная плитка вблизи пешеходных переходов. Новое асфальтобетонное покрытие уложено не только по основному ходу дороги, но и на пересечениях и примыканиях на площади свыше 11 тысяч квадратных метров. Для кратковременной остановки автомобилей на 583-м км отремонтирована площадка отдыха.

В завершение работ установлено 446 пластиковых сигнальных столбиков, 262 дорожных знака, смонтировано 832 метра металлического перильного и 8 642 метра барьерного ограждения, а также десять мигающих светофоров на нерегулируемых пешеходных переходах для привлечения внимания водителей. Нанесено около 6,5 тысячи квадратных метров разметки термопластиком и краской. В следующем году ФКУ Упрдор «Северо-Запад» планирует завершить II этап работ на объекте и ввести в эксплуатацию капитально отремонтированный участок с 591-го по 613-й км трассы М-9.

На торжественном открытии также прошла церемония вручения благодарственных писем министра транспорта России, руководителя Федерального дорожного агентства и руководителя ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Награды получили сотрудники казённых учреждений, подведомственных Росавтодору, а также специалисты подрядных организаций.

Отметим, что общая протяженность федеральных дорог в Псковской области составляет 913,692 км. Это трассы A-212 Псков – Изборск – граница с Эстонией, Р-56 Великий Новгород – Сольцы – Порхов – Псков, Р-23, М-9 и переданные в федеральную собственность в 2020 году участки дороги А-122.