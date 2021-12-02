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Политика

Александр Котов переизбран заместителем председателя ПАСЗР

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов сохранил за собой пост заместителя председателя Парламентской ассоциации Северо-Запада России. Решение о его переизбрании было принято на 60-й конференции ПАСЗР, которая проходит 2 декабря в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Возглавил старейшее парламентское объединение России председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко, который ранее был заместителем председателя ПАСЗР – по традиции ассоциации её руководитель выбирается сроком на один год. 

На правах председательствующего на конференции Александр Котов напутствовал нового руководителя парламентской ассоциации. «За прошлые полтора года мы немного снизили свою активность по объективным причинам – это было связано с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции. Сейчас мы привыкли к новым реалиям, научились жить в условиях ограничительных мер, и у нас есть возможность снова активизировать свою деятельность и вернуться к очному формату проведения конференций и заседаний постоянных комитетов», – сказал спикер.

Александр Котов признался, что хотя формально общение в режиме видео-конференц-связи практически не отличается от очного заседания, но всё-таки обсуждение вопросов в одном зале «глядя глаза в глаза» влияет и на атмосферу работы, и на качество принимаемых решений.

«Парламентская ассоциация – хороший инструмент нашей парламентской работы, который надо использовать для того, чтобы совершенствовать своё региональное законодательство и выходить на федеральный уровень с проблемами, волнующими жителей всех субъектов Северо-Запада», – отметил в заключение Александр Котов и пожелал новому председателю ПАСЗР доброго здоровья и плодотворной работы.

В ходе конференции были приняты и другие кадровые решения. Вторым заместителем председателя ПАСЗР избран спикер Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Кроме того, участники конференции утвердили составы постоянных комитетов ПАСЗР и персоналии их председателей. Вице-спикер областного Собрания депутатов Виктор Остренко вновь возглавил постоянный комитет по культурной политике и туризму.

Напомним, спикер Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов возглавлял Парламентскую ассоциацию Северо-Запада России в 2018-2019 годах.

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