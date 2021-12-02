Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)

14:09, 02 декабря 2021, ПАИ

2 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая проведению IX Форума социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие».

Какая программа форума ожидается в этом году, кто примет участие в мероприятии, а также какую поддержку оказывают социально ориентированным НКО в регионе?

На эти вопросы ответят начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой.