Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
2 декабря в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвящённая проведению IX Форума социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие».
Какая программа форума ожидается в этом году, кто примет участие в мероприятии, а также какую поддержку оказывают социально ориентированным НКО в регионе?
На эти вопросы ответят начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и заместитель директора Центра молодёжи и общественных инициатив Олеся Назарой.
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Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсуждают в медиацентре ПАИ (ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ)
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