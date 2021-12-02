Псковская область вошла в топ-6 регионов с резким развитием НКО
Псковская область вошла в топ-6 регионов России с резким прорывом в развитии НКО. Об этом заявила начальник управления общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 2 декабря.
По словам Плявинской, Псковская область в рейтинге регионов с НКО поднялась на 36 пунктов за последний год и заняла 26-е место (год назад — 62-е место). Формированием рейтинга занимается Общественная палата РФ.
«За последние три года проведено огромное количество мероприятий и мероприятий поддержки некоммерческого сектора, системная, не всегда видимая, работа позволила вывести регион из регионов, про которые знать никто не знал, в регион, о котором говорят на федеральной трибуне», - отметила Наталья Плявинская.
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