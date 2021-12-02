Скончался почетный гражданин Пскова Николай Федотов

14:59, 02 декабря 2021, ПАИ

На 83-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, бывший председатель Псковского городского Совета народных депутатов и Псковского горисполкома (1990-1992), эксперт Общественной палаты Псковской области, председатель Совета бывших руководителей города Пскова, почетный гражданин города Пскова Николай Федотов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Псковичи признательны Николаю Дмитриевичу за значительный вклад в градостроительную историю города. Трудолюбием, ответственным отношением к делу, внимательным подходом к людям он заслужил искреннее уважение коллег по работе и жителей Псковской области», - отметили в администрации региона.