Скончался почетный гражданин Пскова Николай Федотов
На 83-м году жизни скончался заслуженный строитель РСФСР, бывший председатель Псковского городского Совета народных депутатов и Псковского горисполкома (1990-1992), эксперт Общественной палаты Псковской области, председатель Совета бывших руководителей города Пскова, почетный гражданин города Пскова Николай Федотов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.
«Псковичи признательны Николаю Дмитриевичу за значительный вклад в градостроительную историю города. Трудолюбием, ответственным отношением к делу, внимательным подходом к людям он заслужил искреннее уважение коллег по работе и жителей Псковской области», - отметили в администрации региона.
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