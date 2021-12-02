Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 3 декабря
3 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.
В отдельных районах пройдёт сильный снег, на юге области – мокрый снег. Днём местами метель. Температура воздуха -5…0 градусов.
Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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