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Общество

Снегопад и метель ожидаются в Псковской области 3 декабря

3 декабря в Псковской области ожидается облачная погода. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном ГУ МЧС России.

В отдельных районах пройдёт сильный снег, на юге области – мокрый снег. Днём местами метель. Температура воздуха -5…0 градусов.

Ветер западных направлений 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

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