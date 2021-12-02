Борис Елкин поручил приобрести подъёмник и вертикализатор для школы №47

15:55, 02 декабря 2021, ПАИ

2 декабря глава администрации Пскова Борис Елкин посетил псковскую среднюю школу №47, где совместно с Центром лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области реализуется уникальный проект «Первый раз в особый класс». Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

На базе школы открыты три класса для детей-инвалидов и детей с тяжёлыми нарушениями развития. В особом классе обучаются 15 детей. Их учат ухаживать за собой, знакомят с окружающим миром и развивают способности взаимодействовать с ним. Для каждого ребёнка составлена индивидуальная программа развития. С детьми работают учителя начальных классов, тьюторы, дефектологи, логопеды, психологи, учителя адаптивной физкультуры.

Борис Елкин подчеркнул, что посещающие общеобразовательную школу дети имеют больше возможностей для социализации и адаптации к жизни.

Глава администрации города поручил приобрести для школы подъёмник и вертикализатор, а также провести зонирование помещений для полноценной работы специалистов.