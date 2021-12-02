90 млн рублей на поддержку аграриев в вопросе закупки кормов получит Псковская область
Псковской области выделено порядка 90 млн рублей из федерального бюджета для софинансирования расходных обязательств при возмещении сельхозпроизводителям затрат на приобретение кормов для молочного крупного рогатого скота. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Всего регионам России на эти цели выделено более 10 млрд рублей. Решение принято из-за роста цен на такие корма. Оно позволит стабилизировать ситуацию в отрасли, сохранить поголовье и уровень производства молока и молочных продуктов.
Напомним, ранее Псковской области было выделено более 180 млн рублей из федерального бюджета на возмещение затрат сельхозпредприятию «Красное знамя» за строительство молочной фермы в Новосокольническом районе.
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