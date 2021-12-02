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Общество

Сотрудники «Экопрома» рассказали представителям советов МКД Пскова о правилах обращения с ТКО

30 ноября специалисты филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») обсудили совместно с представителями советов МКД Пскова правила обращения с отходами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании.

На встрече сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО рассказали о составе автопарка, принципах работы на маршрутах, видах отходов. Также шла речь об уборке свалок и контейнерных площадок.

Руководитель договорного отдела Константин Алексеев рассказал о базовых принципах работы филиала. Сотрудники территориального отдела Наталья Федорова, Светлана Тимашова и Анна Захарова осветили работу с управляющими компаниями, вопросы по составлению писем в природоохранную прокуратуру по уборке свалок и реализации их уборки. Эколог Виктория Москаленко пояснила, какие отходы являются опасными и что нельзя складировать в контейнер.

Одним из главных вопросов, который прозвучал на данной встрече, стала замена контейнеров в мусорокамерах. За сохранность и состояние этого имущества отвечает управляющая компания. «Если жильцы с верхних этажей кидают целый пакет бутылок, которые пробивают дно, то ответственность за ремонт или покупку нового контейнера несёт УК», - пояснили в «Экопроме».

Отдельно участники встречи остановились на раздельном сборе мусора, установке контейнеров для вторсырья и сеток для ПЭТ-Бутылок. Сотрудники регоператора описали процесс сортировки, загрузки в отдельную машину и вывоза ТКО на сортировочную станцию.

«Данные встречи необходимы, и мы надеемся на плодотворное сотрудничество в решении вопросов по услуги по обращению с ТКО», - добавили в «Экопроме».

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