О новом штамме «омикрон», локдауне и эпидемиологической обстановке в регионе – ПАИ-live с Александром Нестеруком. Главное
В мире получает распространение новый штамм, получивший названия «омикрон». На данный момент в России официально не выявлен этот штамм, однако в стране уже активизировали работу по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления коронавирусной инфекции. В рамках проекта ПАИ-live главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что уже известно о новом штамме «омикрон», а также о том, какова сейчас в Псковской области эпидемиологическая обстановка.
Для вас мы собрали главные тезисы из интервью:
- в вирусе произошли значительные генетические изменения. Пока ещё рано говорить о тех эпидемических и клинических особенностях, которые будут, если этот штамм «омикрон» получит широкое распространение;
- штамм «омикрон» сильно отличается от других штаммов, он более контагиозен;
- специалисты из Южной Африки отмечают, что заболевания, вызванные штаммов «омикрон» протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт определённую надежду, что штамм «омикрон» всё же легче протекает, чем штамм «дельта»;
- серьёзных научных публикаций по теме штамма «омикрона» пока нет;
- ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала улучшаться в Псковской области с первых чисел ноября. Так, на позапрошлой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась на 4 %, на прошлой неделе – на 16 %;
- если снижение продолжится в том же темпе, то ситуация будет стабилизироваться, уверен Александр Нестерук;
- по данным на конец ноября, в Псковской области от коронавируса привились 55 беременных жительниц;
- беременные женщины очень тяжело переносят заболевание. Иммунный статус в связи с этой огромной нагрузкой на организм нарушен, они как никто другой нуждаются в защите;
- Александр Нестерук рекомендовал женщинам прививаться после 22-й недели беременности;
- главный санитарный врач региона рекомендовал псковичам проводить новогодние корпоративы только в небольших компаниях.
Чувствуйте новогодние настроение?
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О новом штамме «омикрон», локдауне и эпидемиологической обстановке в регионе – ПАИ-live с Александром Нестеруком. Главное
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