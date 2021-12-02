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О новом штамме «омикрон», локдауне и эпидемиологической обстановке в регионе – ПАИ-live с Александром Нестеруком. Главное

Александр Нестерук

В мире получает распространение новый штамм, получивший названия «омикрон». На данный момент в России официально не выявлен этот штамм, однако в стране уже активизировали работу по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления коронавирусной инфекции. В рамках проекта ПАИ-live главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что уже известно о новом штамме «омикрон», а также о том, какова сейчас в Псковской области эпидемиологическая обстановка.

Для вас мы собрали главные тезисы из интервью:

  1. в вирусе произошли значительные генетические изменения. Пока ещё рано говорить о тех эпидемических и клинических особенностях, которые будут, если этот штамм «омикрон» получит широкое распространение;
  2. штамм «омикрон» сильно отличается от других штаммов, он более контагиозен;
  3. специалисты из Южной Африки отмечают, что заболевания, вызванные штаммов «омикрон» протекают там, как правило, не в тяжёлой форме, что больше лёгких случаев. Это даёт определённую надежду, что штамм «омикрон» всё же легче протекает, чем штамм «дельта»;
  4. серьёзных научных публикаций по теме штамма «омикрона» пока нет;
  5. ситуация с заболеваемостью COVID-19 начала улучшаться в Псковской области с первых чисел ноября. Так, на позапрошлой неделе заболеваемость коронавирусом снизилась на 4 %, на прошлой неделе – на 16 %;
  6. если снижение продолжится в том же темпе, то ситуация будет стабилизироваться, уверен Александр Нестерук;
  7. по данным на конец ноября, в Псковской области от коронавируса привились 55 беременных жительниц;
  8. беременные женщины очень тяжело переносят заболевание. Иммунный статус в связи с этой огромной нагрузкой на организм нарушен, они как никто другой нуждаются в защите;
  9. Александр Нестерук рекомендовал женщинам прививаться после 22-й недели беременности;
  10. главный санитарный врач региона рекомендовал псковичам проводить новогодние корпоративы только в небольших компаниях.
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