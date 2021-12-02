О новом штамме «омикрон», локдауне и эпидемиологической обстановке в регионе – ПАИ-live с Александром Нестеруком. Главное

17:05, 02 декабря 2021, ПАИ

В мире получает распространение новый штамм, получивший названия «омикрон». На данный момент в России официально не выявлен этот штамм, однако в стране уже активизировали работу по тестированию граждан, прилетающих из ряда стран, на предмет выявления коронавирусной инфекции. В рамках проекта ПАИ-live главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук рассказал, что уже известно о новом штамме «омикрон», а также о том, какова сейчас в Псковской области эпидемиологическая обстановка.

Для вас мы собрали главные тезисы из интервью: