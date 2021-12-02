Золотые медали завоевали псковичи в составе сборной России на чемпионате по парашютному спорту в Катаре
Псковичи подполковник Александр Иванов (начальник команды), прапорщик Валерий Хювенен (воздушный видеооператор) и старший прапорщик Елена Лактионова выступили в составе сборной Вооруженных сил Российской федерации на 44-м чемпионате CISM (чемпионат по парашютному спорту мира среди военнослужащих). Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
В чемпионате участвовали 41 страна, 214 спортсменов, из них 50 женщин и 164 мужчины. В том числе и сборная Вооружённых сил России, основу которой составили спортсмены-парашютисты ЦСКА. Женская команда ВС РФ завоевала первое общекомандное место, среди мужчин российские парашютисты стали вторыми. Многократная чемпионка и рекордсменка мира Елена Лактионова в первой своей попытке в упражнении «индивидуальная акробатика» показала лучшее время среди всех участниц чемпионата мира в Дохе – 6,88 сек. Остальные четыре акробатических прыжка ей удались не настолько успешно, но золотую медаль и звание чемпионки мира 2021 года вместе с командой Елена завоевала уверенно.
«Мы заняли первое место в общем медальном зачёте и показали высокие спортивные результаты, завоевав 21 медаль. Из них: золотых - 9, серебряных - 7, бронзовых - 5, это рекорд команды за все время выступления на чемпионатах CISM», - подвёл итоги выступления своей команды на страничке в социальных сетях начальник спортивной парашютной команды ЦСКА Александр Иванов.
По мнению Александра Иванова, организационный комитет государства Катар великолепно провёл этот чемпионат. Катарскому парашютному спорту всего около 15 лет.
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Золотые медали завоевали псковичи в составе сборной России на чемпионате по парашютному спорту в Катаре
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