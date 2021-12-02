60-я сессия Псковской гордумы пройдёт 7 декабря

17:40, 02 декабря 2021, ПАИ

7 декабря в 10:00 в Городском культурном центре Пскова (площадь Победы, 1) состоится очередная 60-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующее постановление за подписью главы Пскова Елены Полонской опубликовано на сайте муниципалитета.

В проект основной повестки включён один вопрос – о бюджете Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении.

Напомним, 1 декабря состоялось совместное заседание комитетов Псковской городской Думы по проекту решения Псковской городской Думы «О бюджете города Пскова на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». По итогам заседания было принято решение рекомендовать главе Пскова внести в повестку дня очередной сессии гордумы проект бюджета Пскова на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.