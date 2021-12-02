На мосту через Чёрный ручей на трассе Р-23 будет ограничено движение

18:26, 02 декабря 2021, ПАИ

Госавтоинспекция Псковской области информирует, что в связи с техническим состоянием, определённым по результатам проведённой диагностики искусственных дорожных сооружений, с 31 декабря 2021 года и до окончания проведения ремонтных работ будет введено временное ограничение движения транспортных средств массой свыше 28 т по мосту через Чёрный ручей на 198+786 км автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь.

Просим учитывать данную информацию при планировании поездок и неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков.