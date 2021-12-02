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Ближайшие выходные в Пскове обещают стать состязательными

В Пскове пройдут соревнования по баскетболу и лёгкой атлетике. Фото sportkomanda

Финальные игры на кубок Пскова по баскетболу пройдут в городе в эти выходные. Соревнования проводятся среди мужских команд. В субботу, 4 декабря, состоятся полуфинальные игры между командами «Абсолютное Динамо» и «Викинги» и студенческими командами «Политех-1» и «Политех-2». В воскресенье, 5 декабря, в финале между собой сразятся команды-победители и команды, проигравшие в полуфинале. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пскова. Соревнования пройдут в Доме спорта по адресу Набережная реки Великой, 16, начало соревнований в 10:00.

С 4 по 5 декабря на стадионе «Машиностроитель» состоятся чемпионат и первенство Пскова по лёгкой атлетике. Начало соревнований в 11:00. В чемпионате участвуют мужчины и женщины 2003 года рождения и старше, в первенстве примут участие девушки и юноши двух возрастных групп — 2004-2005 и 2006-2007 годов рождения. В программе соревнований — бег на 60, 400, 800, 1500 метров, бег с препятствиями на 60 метров и прыжки в высоту. По результатам соревнований будет формироваться состав городской команды для участия в чемпионате Псковской области, который пройдёт 18-19 декабря 2021 года.

Все спортивные  мероприятия проводятся с соблюдением ограничений в связи с коронавирусом: заполнение зала на 50 %, вход по QR-коду, ПЦР-тесты для участников соревнований.

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