Волнтёры партии «Единая Россия» оказали помощь приюту «Милый» в Великих Луках

19:51, 02 декабря 2021, ПАИ

Для четвероногих друзей. Волонтеры партии «Единая Россия» оказали помощь приюту «Милый» и передали корма для кошек и собак. Об этом рассказал Великолукский телеканал 360°. Акцию приурочили ко Всемирному дню домашних животных. Сейчас в приюте проживает 140 животных и у большинства из них были ранее хозяева.

Татьяна Тимофеева, руководитель приюта «Милый», поблагодарила всех, кто оказывает посильную помощь животным.