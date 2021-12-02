Волнтёры партии «Единая Россия» оказали помощь приюту «Милый» в Великих Луках
Для четвероногих друзей. Волонтеры партии «Единая Россия» оказали помощь приюту «Милый» и передали корма для кошек и собак. Об этом рассказал Великолукский телеканал 360°. Акцию приурочили ко Всемирному дню домашних животных. Сейчас в приюте проживает 140 животных и у большинства из них были ранее хозяева.
Татьяна Тимофеева, руководитель приюта «Милый», поблагодарила всех, кто оказывает посильную помощь животным.
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