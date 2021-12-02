Предстоящий IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие» обсудили в медиацентре ПАИ

22:10, 02 декабря 2021, ПАИ

В медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению IX Форума социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие».

Для вас мы узнали, что:

IX Форум социально ориентированных НКО Псковской области «Содействие» пройдёт на базе ПсковГУ;

форум соберёт на своей площадке порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона;

все участники должны будут иметь QR-код;

в мероприятии примут участие Общественная палата РФ, директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус, генеральный директор АНО «Центр качества «ОКНО» Илона Южакова, а также региональные эксперты;

программа форума пройдёт в группах по 30 человек, часть экспертов и спикеров подключатся к мероприятию удалённо в режиме онлайн;

основными темами форума станут финансовая грамотность, продвижение социальных сетей, социальная журналистика;

Псковская область вошла в топ-6 регионов России с резким прорывом в развитии НКО;

в рейтинге регионов с НКО Псковская область поднялась на 36 пунктов за последний год и заняла 26-е место (год назад — 62-е место);

в Псковской области обновился состав активно работающих НКО.

Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.