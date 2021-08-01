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«Россети Северо-Запад» показали наледь на проводах весом не менее центнера

Лёд вытягивает провод и сгибает опоры. Фото: скрин видео

«Россети Северо-Запад» опубликовали фотографии наледи на проводах весом около центнера.

«Лёд вытягивает провод и гнёт опоры. Экстремальную нагрузку не выдерживают даже новые ЛЭП. Чтобы восстановить электроснабжение, сбиваем лёд и заново перетягиваем провода. Долгая и изнурительная работа», — написали энергетики в Telegram-канале.

122 бригады делают всё возможное, чтобы вернуть электроэнергию на отдалённые хутора. Специалисты готовятся к ухудшению погоды: синоптики обещают в Псковской области сильные снегопады.

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