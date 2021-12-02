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Как Юлия Пересильд не увидела Псков

Юлия Пересильд не смогла погулять по любимому Пскову. Фото Instagram

Юлия Пересильд снова приехала на родину, в Псков. Но помешал ей побродить по заветным улицам ремонт в доме. Популярная актриса сама пишет об этом в Instagram.

«Рванула на родину на пару суток… Пытаюсь доделать ремонт, который длится уже год и никак не закончится. А так хочется приехать домой… с девчонками, с мамой, с собакой.

Двое суток, как сумасшедшая, бегала по магазинам — замеры-размеры, провода, что так, что не так… Вдруг поняла сегодня уже за пару часов до поезда, что вообще не увидела Псков, а ведь я так скучала, давно не была… Выскочила из такси и рванула в Троицкий собор… Ветер, снег, всё лицо красное, снежинки застревают в ресницах, а я бегу счастливая, как дура. Минуты счастья не зависят от того, что снаружи, только от того, что внутри, — чаще позволяйте себе быть счастливыми…» — написала актриса.

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