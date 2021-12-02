В Пустошкинском районе фуры при обгоне зацепили друг друга

23:44, 02 декабря 2021, ПАИ

В Пустошкинском районе возле базы отдыха «Алоль» (деревня Холюны) произошло ДТП. Об этом сообщил корреспондент районной газеты «Вперёд».

По информации очевидцев, один большегрузный автомобиль (фура), совершая обгон другой фуры, нарушив правила движения, зацепил её и скрылся с места происшествия. Пострадавшему водителю медики скорой помощи оказывают помощь.

На месте работают сотрудники ПСЧ-26, обстоятельства произошедшего выясняют сотрудники Себежской ГИБДД.