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Спорт

Девушка-боксёр из Пскова заняла первое место на соревнованиях в Тверской области

Псковичка взяла золото на соревнованиях на выезде. Фото Telegram

 

Сегодня прошли боксёрские бои с участием псковских спортсменов на Кубке Дружбы, который проходит в городе Конаково Тверской области. Об этом сегодня пишет Telegram-канал «Псковоблспорт».

От спортивной школы «Олимп» выступили Владислав Смирнов (2007 г. р., 40 кг), Даниил Дроздов (2008 г. р., 48 кг), Анна Сергеева (2006 г. р., 75 кг).

По итогам сегодняшних соревнований Анна Сергеева одержала победу в финальном бою над соперницей из Москвы и заняла первое место.

Влад Смирнов также одержал победу над соперником из Твери и вышел в полуфинал соревнований.

Даниил Дроздов в равном бою уступил своему сопернику и выбыл из соревнований.

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