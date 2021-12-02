Россия и Сан-Марино подписали соглашение об отмене виз
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь Сан-Марино Лука Беккари на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме подписали соглашение об отмене виз. Об этом говорится в коммюнике, которое распространило внешнеполитическое ведомство южноевропейской республики, пишет РИА Новости.
«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, с которым в качестве свидетельства и без того прекрасных отношений между двумя странами и обоюдного желания вести дальше вопросы сотрудничества, поднятые в ходе недавних визитов в Москву, состоялось подписание соглашения об отмене виз», — сказано в документе.
Сайт сан-маринского госсекретариата проиллюстрировал сообщение об участии Беккари в заседании глав МИД стран ОБСЕ фотографией с церемонии подписания соглашения с Россией.
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