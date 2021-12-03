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Доступный для наблюдений астероид приблизится к Земле 11 декабря

Астероид 4660 Nereus, приближающийся к Земле, считают потенциально опасным, поскольку он способен подлететь к планете ближе, чем на 0,05 астрономической единицы. Однако это всё равно приличное расстояние, рассказал телеканалу «360» астроном Денис Денисенко.

Ранее в NASA сообщили, что астероид приблизится к Земле 11 декабря. Его диаметр составляет примерно 330 метров, что сопоставимо с высотой небоскрёбов в Нью-Йорке.

«Астероид приблизится к Земле примерно до четырёх миллионов километров. Это совершенно не опасно для Земли, это в 10 раз дальше, чем от Земли до Луны. Никакого возможного столкновения ни с Землей, ни с Луной ни в этом году, ни в ближайшие 100 лет от этого астероида не произойдёт», — рассказал Денисенко.

Более того, по его мнению, сближение с астероидом совершенно не отразится на людях. Интерес событие может представлять только для любителей астрономии и учёных, которые отслеживают орбиту, так как получится немного уточнить движение небесного тела в Солнечной системе.

«Этот же астероид в 2060 году подлетит существенно ближе к Земле, чем сейчас. Так что это далеко не самое рекордное сближение. Когда люди слышат «потенциально опасный астероид», в основном все делают упор на слово «опасный», но ключевое слово здесь — «потенциально», — заключил Денисенко.

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