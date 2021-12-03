Почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса прибыли в Псковскую область

08:53, 03 декабря 2021, ПАИ

Почти 11 тысяч доз вакцин от коронавируса прибыли в Псковскую область. Как уточнил в своём Instagram губернатор региона Михаил Ведерников, прибыли новые партии вакцины: 5,9 тысячи доз «ЭпиВакКороны» и 4,9 тысячи доз «КовиВака».

В Псковской области первым компонентом вакцины против COVID-19 привиты 248 317 человек, 1398 из них сделали прививку за минувший день. Полную вакцинацию прошли 234 232 человека, 1987 из них - 2 декабря. Ревакцинированы уже 22 662 человека, в том числе 501 за минувший день.

Израсходовано 83% от поступившей в регион вакцины.