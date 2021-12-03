Карельские энергетики помогают вернуть свет в отдалённые хутора Псковской области

09:15, 03 декабря 2021, ПАИ

Карельские энергетики помогают вернуть электроэнергию в отдалённые хутора Псковской области. В своём официальном Telegram-канале «Россети Северо-Запад» опубликовали видео, как специалисты пробираются через псковские леса.

Они ежедневно проходят по 10 км с тяжёлым снаряжением через сугробы и водоемы, чтобы найти повреждения на ЛЭП. Несмотря на непрерывный снегопад, 52 бригады компании продолжают круглосуточно работать.

На видео показано, как бригада Алексея Иванова из Карельского филиала «Россети Северо-Запад» обходит линию 10 кВ в Пушкиногорском районе.