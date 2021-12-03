Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе

09:19, 03 декабря 2021, ПАИ

2 декабря в 16:31 в Красногородском районе в деревне Люмжево сгорели жилой дом и три хозяйственные постройки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электропроводки в жилом доме.

Кроме того, в 9:11 в Пустошкинском районе в деревне Логуново выгорела кабина автомобиля КамАЗ. Предположительная причина возгорания — разгерметизация топливной системы.

Сегодня, 3 декабря, в Пскове на улице Киселева из-за неосторожного обращения с огнем неустановленного лица изнутри выгорел сарай. По этой же причине в 1:48 в Порховском районе в деревне Боркино сгорело бесхозное строение.



