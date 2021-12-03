Более 667 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

09:56, 03 декабря 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 1 713 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 667 039, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 66 747 человек, 58 146 пациентов выздоровело, 1 092 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.