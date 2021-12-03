Псковский «Союз пенсионеров России» третий год подряд стал лучшим в СЗФО

10:18, 03 декабря 2021, ПАИ

Псковское региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» (СПР) заняло первое место в Северо-Западном федеральном округе. Имена победителей ежегодного конкурса были озвучены на форуме СПР «Серебряное волонтёрство – путь к активному участию в социальной жизни общества», который прошёл в Москве. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

«Мы подтвердили свое лидерство третий раз подряд. Это для нас значимо, ведь на конкурс были поданы серьёзные заявки от других отделений. Победа – это работа всего коллектива. Несмотря на пандемию, организация продолжает осуществлять свою деятельность не менее активно и интересно. Мы работаем как в очном, так и в дистанционном форматах. На столь высокую оценку также повлияла реализация президентского гранта по проекту «Мудрость и юность. Пожилые – детям, дети – пожилым», открытие ресурсных центров добровольчества», – прокомментировала заместитель председателя регионального отделения СПР по Псковской области, общественный помощник губернатора Светлана Мельничук.

В настоящее время в составе регионального отделения СПР – более четырёх тысяч жителей региона. Деятельность общественной организации направлена на поддержку активного долголетия, а также на реализацию ряда социально значимых инициатив. В настоящее время особое внимание приковано к проекту «Давайте возводить мосты между поколениями!», который в этом году удостоен регионального гранта. Он адресован пожилым гражданам и представителям студенческого сообщества. Планируется проведение различных образовательных лекториев, коллоквиумов, дискуссий, ролевых и деловых игр, мастер-классов и других мероприятий, участники которых пополнят и расширят патриотические знания по истории своего государства и об этапах развития страны. Особое внимание планируется уделить изучению иностранных языков.

Напомним, что Форум общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» проводится для развития системы «серебряного» добровольчества и активного долголетия, содействия государству в решении острых социальных проблем. Участниками мероприятия стали руководители региональных отделений Союза пенсионеров России из 60 субъектов РФ, представители органов власти и общественных организаций, курирующих вопросы добровольчества. Конкурс на лучшее региональное отделение в каждом федеральном округе СПР проводит с 2010 года. Отбор проходит по 22 критериям, среди которых численность членов организации, количество местных отделений, деятельность Университета третьего возраста, участие в федеральных и региональных проектах.