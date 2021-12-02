Бежаницкий район первым проводит мероприятия региональной акции «Культурные выходные»

10:22, 03 декабря 2021, ПАИ

В Псковской области стартуют мероприятия акции «Культурные выходные». Первым муниципалитетом, в котором проходят творческо-просветительский уик-энд, стал Бежаницкий район. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

С 3 по 5 декабря для гостей районного центра культуры, центральной районной библиотеки, а также детской школы искусств организована насыщенная музыкальная и познавательная программа, подготовленная подведомственными учреждениями комитета по культуре Псковской области, отметили в пресс-службе.

Так, состоятся выставки мастеров Псковского областного центра народного творчества, представителей регионального отделения Союза художников России и военно-исторического музея-заповедника, показы спектаклей театра кукол и концертной программы ансамбля «Псков». Кроме того, пройдут фестиваль «Челлендж-арт» колледжа искусств и «Библиотур» областной библиотеки.

В настоящее время комитет по культуре Псковской области разработал график проведения акции во всех муниципальных образованиях области с 2021 по 2024 год. Планируется, что в этом году «Культурные выходные» состоятся также в Палкинском и Великолукском районах.

Мероприятия пройдут при условии благоприятной эпидемиологической ситуации с соблюдением требований Роспотребнадзора.