Всем миром поможем Мире: в Пскове ищут дом для рожденных в Тямше семи щенков

10:28, 03 декабря 2021, ПАИ

В Пскове ищут дом для 7 щенков, которые родились под открытым небом. Пост опубликован в группе «Всем миром поможем Мире!» в социальной сети «ВКонтакте».

9 октября появилась информация о собаке Мире с новорождёнными щенками, которая находилась в деревне Тямша на территории школы на голой земле. Неравнодушные люди забрали животных на передержку, несмотря на то что у них уже имелось 17 котов и 8 собак, ранее спасённых с улицы.

Сейчас щенкам уже около двух месяцев. «Мы изо всех сил стараемся пристроить эту банду, но желающих пока нет, - рассказала волонтёр Елена Кожевникова. - В день Мира и детвора съедают 4,5 кг сухого корма (размоченного) и 3 банки консервов. Про нас знают лишь единицы, а прокормить такую ораву ой как непросто».

Псковичей просят помочь собрать средства на покупку 2-3 мешков сухого корма и нескольких упаковок консервов. Собаки пристраиваются в добрые руки.

По всем вопросам можно обращаться по телефону: +7 (953) 235-78-82 (Елена).