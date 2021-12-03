Стартовал IX Форум СОНКО Псковской области «Содействие»

10:39, 03 декабря 2021, ПАИ

IX Форум социально ориентированных некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» начал свою работу сегодня, 3 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Мероприятие проходит на базе Псковского государственного университета. Форум собрал на своей площадке порядка 120 участников, которые представляют более 100 организаций региона.

В мероприятии примут участие Общественная палата РФ, директор Благотворительного фонда Владимира Потанина Ирина Лапидус, генеральный директор АНО «Центр качества «ОКНО» Илона Южакова, а также региональные эксперты. Программа форума пройдёт в группах по 30 человек, часть экспертов и спикеров подключатся к мероприятию удалённо в режиме онлайн.

Сквозной темой форума станет формирование профессиональных сообществ, которые имеют высокий потенциал в качестве инфраструктурной части гражданского общества. Программа форума разделена на два основных блока: тематическая секция и образовательная программа. В рамках тематической секции будут рассмотрены такие вопросы, как комплексное развитие территорий, вопросы экообразования населения, социальные услуги, патриотическое воспитание молодёжи, здоровый образ жизни, культура физическая и духовная.

Организаторами форума являются управление общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области, АНО «Центр молодёжи и общественных инициатив», Общественная палата Псковской области совместно с Общественной палатой РФ, ПРОО «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» при содействии администрации Псковской области, благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Ранее в медиацентре ПАИ состоялась пресс-конференция, посвящённая IX Форуму СОНКО Псковской области «Содействие». Все новости с пресс-конференции читайте в специальном сюжете здесь.