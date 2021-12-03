Пять дворов отремонтировали в Пскове за счет городского бюджета

10:51, 03 декабря 2021, ПАИ

Еще пять дворов в Пскове привели в порядок в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городской администрации.

На улице Генерала Маргелова, 15 и переулке Олега Зобова, 3 подрядчик отремонтировал покрытие проездов и тротуаров, заменил бортовой камень, плиты и люки, отрегулировал высотное положение крышек колодцев, засеял газон. Также у дома №3 в переулке Олега Зобова заасфальтирована новая парковка.

Во дворах домов №75 на Рижском проспекте, №65 на улице Юбилейной и у дома №38 на Октябрьском проспекте проведены аналогичные виды работ. На Рижском проспекте, 75 дополнительно установлены дорожные знаки и «лежачий полицейский».

Благоустройством дворов занималось ООО «Доринстрой». Финансирование осуществлялось из городского бюджета. Заказчик — управление городского хозяйства администрации города Пскова — провел приемку выполненных работ.