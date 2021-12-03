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Общество

В Пушкиногорском и Пустошкинском районах прошли выездные заседания оперштаба по борьбе с COVID-19

Фотографии предоставлены редакциями газет «Пушкинский край» и «Вперед»

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова – председателя регионального штаба по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции первый вице-губернатор Вера Емельянова совместно с председателем профильного областного комитета Мариной Гаращенко и руководителем территориального управления Роспотребнадзора Александром Нестеруком совершила рабочий выезд в Пушкиногорский и Пустошкинский районы, где отмечается наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областной администрации.

В муниципалитетах первый заместитель губернатора провела выездные заседания оперативного штаба. В них приняли участие представители муниципальной власти и территориальных надзорных органов, а также сотрудники местных учреждений здравоохранения.

Участники обсудили оперативную информацию по заболеваемости ковидом и ход прививочной кампании. В обоих муниципалитетах отмечен недостаточный уровень вакцинации пожилых людей и беременных женщин. Вера Емельянова подчеркнула принципиальную важность вакцинации граждан этих категорий, поскольку они наиболее уязвимы перед новой коронавирусной инфекцией и находятся в особой группе риска по развитию осложнений.

По результатам совещаний руководству обоих муниципалитетов поручено предпринять дополнительные меры с целью увеличения темпов и роста эффективности прививочной кампании, усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте и продолжить разъяснительную работу с населением и рабочими коллективами о важности иммунизации. Кроме того, перед главами районов поставлена задача по привлечению граждан, переболевших COVID-19, к прохождению диспансеризации.

Также в рамках визита в Пустошкинский район Вера Емельянова и Марина Гаращенко посетили районную больницу. Они проконтролировали организацию рабочего процесса в учреждении и исполнение данных ранее поручений.

В настоящее время в здании больницы ведутся работы по ремонту первого этажа. Обновление помещений проводится по программе модернизации первичного звена здравоохранения. В рамках совершенствования качества оказания диагностической помощи населению для учреждения закуплен новый аппарат УЗИ стоимостью 4,4 млн рублей.

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