Более 12 тысяч пачек сигарет без акцизных марок выявили псковские таможенники

11:36, 03 декабря 2021, ПАИ

Сотрудники оперативного подразделения Псковской таможни пресекли незаконный оборот табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе проверочных мероприятий в магазинах розничной торговли выявили 12 326 пачек сигарет без специализированных акцизных марок Российской Федерации. Табачные изделия марок Mond, Oscar, Kiss, «Фэст», «Премьер», Kalipso, Minsk, Minsk Capital, «Корона Стиль», NZ и Camel эксперты оценили более чем в 1 миллион рублей.

Табачная продукция изъята и направлена в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.