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Общество

Более 12 тысяч пачек сигарет без акцизных марок выявили псковские таможенники

Сотрудники оперативного подразделения Псковской таможни пресекли незаконный оборот табачной продукции без акцизных марок Российской Федерации. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

В ходе проверочных мероприятий в магазинах розничной торговли выявили 12 326 пачек сигарет без специализированных акцизных марок Российской Федерации. Табачные изделия марок Mond, Oscar, Kiss, «Фэст», «Премьер», Kalipso, Minsk, Minsk Capital, «Корона Стиль», NZ и Camel эксперты оценили более чем в 1 миллион рублей.

Табачная продукция изъята и направлена в Управление Роспотребнадзора по Псковской области для принятия решения по административному производству.

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