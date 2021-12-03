Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области

11:39, 03 декабря 2021, ПАИ

Еще 6 человек скончались от коронавируса в Псковской области. С начала пандемии болезнь унесла жизни 1098 псковичей, сообщает официальный Telegram-канал региона.

С начала пандемии в Псковской области зарегистрировано 66 747 случаев коронавируса, в том числе 190 — за минувшие сутки. Выздоровели 58 146 пациентов, из них 347 — за прошедшие 24 часа.

На данный момент проведено 667 039 исследований на коронавирус, за сутки прирост составил 1713 тестов.