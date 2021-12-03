В Псковской области ГИМС будет ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов

12:21, 03 декабря 2021, ПАИ

В ближайшие дни госинспекторы центра Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Псковской области совместно с сотрудниками аварийно-спасательной службы Псковской области будут ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов с целью проведения профилактической работы с населением и недопущения выхода граждан на тонкий лед. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По данным метеорологов, высота снежного покрова по области местами свыше 20 сантиметров, что больше характерно для середины – конца января. Среднесрочный прогноз на ближайшую неделю свидетельствует о постепенном усилении морозной погоды – с ночными температурами до минус 13-18 градусов. Все это будет способствовать первичному становлению ледового покрова на водоемах области.

В отделе безопасности людей на водных объектах Центра ГИМС рассказали, что безопасной толщиной льда является толщина в 10-15 см. Для этого необходима устойчивая морозная погода без оттепелей с температурами от -10 до -15 градусов на протяжении примерно 10 дней. При этом, если на лед ложится снег, то скорость нарастания льда существенно замедляется.

В регионе ежегодно из-за неокрепшего льда погибает в среднем 4-6 человек. В большинстве случаев это рыбаки-любители, которые не соблюдают элементарные меры безопасности. В декабре 2020 года произошел резкий рост гибели – 9 человек. Все происшествия были связаны с выходом и выездом на автотранспорте рыбаков-любителей на неокрепший лед и последующим провалом под лед. На крупных водоемах (Псковское, Чудское озера) люди погибают реже, такие случаи характерны в основном для небольших и средних по величине озер в удалении от крупных населенных пунктов.

В ГИМС подчеркнули, что в период становления льда выход на лед водоемов запрещен. Родителей призвали не оставлять детей без присмотра вблизи водоёмов.

Очевидцам несчастных случаев следует срочно обращаться за помощью в МЧС по номеру единой службы спасения «112».