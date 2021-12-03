Рекордное число заявок пришло на фестиваль для воспитанников интернатов «Кукарача» в этом году

12:31, 03 декабря 2021, ПАИ

Завершился приём заявок на ежегодный фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

Отправить заявку со своими творческими номерами и работами можно было по восьми номинациям: голос, хореография, живопись, художественное слово, блогинг, фотоискусство, рукоделие и оригинальный жанр, куда вошли прочие творческие результаты самовыражения.

Организационный комитет обработал более 180 заявок от 262 ребят из 14 учреждений Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво. В этом году было принято максимальное число заявок от участников. Например, в 2019 доковидном году было принято 50 заявок, а в 2020-м – 68 заявок.

Подготавливать участникам конкурсные работы и номера помогали более 70 художественных руководителей и сотрудников детских домов и интернатных учреждений. Теперь все работы участников будет оценивать профессиональное жюри.

На фестивале организуют семь мастер-классов по следующим направлениям: вокал, хореография, фотоискусство, блогинг, рукоделие, живопись, декламация. Все занятия будут проходить в онлайн-режиме.

Финал конкурса состоится в конце декабря, в преддверии новогодних праздников, и пройдет в формате онлайн.