Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Рекордное число заявок пришло на фестиваль для воспитанников интернатов «Кукарача» в этом году

Завершился приём заявок на ежегодный фестиваль молодых талантов среди воспитанников детских домов и интернатных учреждений Псковской области «Кукарача». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

Отправить заявку со своими творческими номерами и работами можно было по восьми номинациям: голос, хореография, живопись, художественное слово, блогинг, фотоискусство, рукоделие и оригинальный жанр, куда вошли прочие творческие результаты самовыражения.

Организационный комитет обработал более 180 заявок от 262 ребят из 14 учреждений Пскова, Опочки, Пыталово, Красногородска, Порхова, Воронцово, Великих Лук, Пушкинских Гор, Печор, Боброво. В этом году было принято максимальное число заявок от участников. Например, в 2019 доковидном году было принято 50 заявок, а в 2020-м – 68 заявок.

Подготавливать участникам конкурсные работы и номера помогали более 70 художественных руководителей и сотрудников детских домов и интернатных учреждений. Теперь все работы участников будет оценивать профессиональное жюри.

На фестивале организуют семь мастер-классов по следующим направлениям: вокал, хореография, фотоискусство, блогинг, рукоделие, живопись, декламация. Все занятия будут проходить в онлайн-режиме.

Финал конкурса состоится в конце декабря, в преддверии новогодних праздников, и пройдет в формате онлайн.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

В Псковской области планируется ввести запрет выхода на лёд до 4 декабря

03 декабря 2021

Для расчистки от снега на некоторых улицах Пскова могут запретить парковку

03 декабря 2021

Горводоканал предупредил об отключении воды на некоторых улицах в Пскове

03 декабря 2021

Ежедневно из Пскова вывозят около 5 тысяч кубометров снега

03 декабря 2021

Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориалу на площади Победы
03 декабря 2021

Главную ёлку Пскова установят 8 декабря

03 декабря 2021

В Псковской области ГИМС будет ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов

03 декабря 2021

Пскович предложил переименовать площадь Ленина в Университетскую

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...