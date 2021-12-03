Псковская служба помощи «Белый цветок» объявила предновогодний сбор подарков для нуждающихся

12:39, 03 декабря 2021, ПАИ

В преддверии Нового года служба помощи «Белый цветок» объявила всеобщий сбор конфет и вещей для нуждающихся детей и взрослых Псковской области. Об этом сообщается в группе благотворительной организации в соцсети «ВКонтакте».

«Белый цветок» ежегодно готовит сладкие новогодние подарки не только для ребят из нуждающихся семей, но и для воспитанников интернатных учреждений региона. В прошлом году удалось собрать почти 700 подарков. В этом году волонтёры хотят поздравить с Новым годом и Рождеством людей, оказавшихся без дома, - всего около 50 человек, в основном мужчины. Для сбора подарков нужны маленькие полотенца, туалетное мыло, зубные щетки, зубные пасты, одноразовые станки для бритья, чай, сладости, новые трусы, носки, футболки.

Также принимаются сладости, халаты и ночнушки в хорошем состоянии, носки, красивые платочки для пожилых людей. Вещи будут переданы в богадельню при Творожковском монастыре или в Новосельский дом-интернат.

«Кто имеет возможность и желание порадовать и помочь людям, присоединяйтесь! Вместе мы сможем сделать больше», - обратились волонтёры к жителям региона.

Вещи можно приносить в «Белый цветок», расположенный в Пскове на улице Леона Поземского, 62.