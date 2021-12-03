Проект псковского завода «Титан-Полимер» стал лучшим на международной премии #МЫВМЕСТЕ

13:32, 03 декабря 2021, ПАИ

Проект псковского предприятия Группы компаний «Титан» - завода «Титан-Полимер» - «Экосуббота» занял первое место в номинации «Зеленая страна» международной премии #МЫВМЕСТЕ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В рамках проекта в течение года состоялись десятки экологических мероприятий. Среди них были эко-квесты, круглые столы, интервью, эко-лекции для сотрудников предприятий, челленджи, конкурсы, субботники.

Один из авторов проекта, директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Снежанна Ермолаева рассказала, что экологическое просвещение и защита окружающей среды в настоящее время являются одними из ключевых тем для компании. «Важно, чтобы бизнес поддерживал основные цели национального проекта «Экология», помогал в формировании экологической культуры населения. Премия для нас – это доказательство того, как важна наша работа, хороший стимул и мотивация к развитию. И, конечно, это труд многих людей, над проектом работала большая команда», – заявила она.

В создании проекта также принимали участие заместитель генерального директора по корпоративным коммуникациям АО «ГК «Титан» Алина Рыбина и руководитель Псковского регионального отделения Российского экологического движения Сергей Елизаров. Они внедряют экопривычки в свою жизнь, мотивируют близких на осознанный подход к потреблению: делятся знаниями, фото- и видеоотчетами в соцсетях, запускают тематические челленджи. Каждую субботу в официальных социальных сетях проекта рассказывают публикуются материалы об экологичном образе жизни и осознанном потреблении.

Кроме того, организаторы проекта стали генеральным партнером экологического конкурса «Чистый Псков», в рамках которого приобрели и высадили более 60 деревьев на территории города.

В рамках второго этапа проекта предполагается создать уникальные экопространства, в том числе для раздельного сбора отходов, в Псковской области. Они появятся в квартирах и на территориях общего пользования (придомовые, офисные и городские пространства). Уже выбраны пилотные площадки, началась работа над проектом экопространства в Пскове. Проект реализуется в сотрудничестве с экспертами Российского экологического движения.

В следующем году проект «Экосуббота» будет запущен в Самаре, Нижнем Новгороде, Тульской и Ростовской областях.

Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ проходит в московском Центральном выставочном зале «Манеж» в преддверии Дня добровольца (волонтера). В нём принимают участие волонтеры, представители социально ориентированного бизнеса, а также журналисты и блогеры, которые поддерживают идею «Партнерства ради общих целей». На сессиях деловой программы форума выступают более 300 экспертов, представляющих органы власти, ведущие НКО, коммерческие компании и СМИ.