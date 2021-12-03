Псковские росгвардейцы возложили цветы к мемориалу на площади Победы

13:10, 03 декабря 2021, ПАИ

В День Неизвестного Солдата псковские сотрудники и военнослужащие Росгвардии во главе с начальником управления ведомства полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата на площади Победы и почтили минутой молчания память погибших советских и российских воинов, чьи имена остались неизвестны. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятии принял участие заместитель председателя Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Игорь Сопов.

Памятная дата была установлена в 2014 году в целях увековечения памяти, воинской доблести и бессмертного подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за ее пределами, чьи имена остались неизвестными.

Инициатива установления этой даты принадлежит участникам движений, занимающихся поисками останков погибших воинов и увековечением их памяти.