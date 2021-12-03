В Псковской области планируется ввести запрет выхода на лёд до 4 декабря

13:32, 03 декабря 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области, председатель комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности региона Михаил Ведерников подписал распоряжение «О дополнительных мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах Псковской области в зимний период 2021–2022 годов».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области, главам городских поселений, районов и городских округов рекомендовано установить до 4 декабря запрет выхода граждан на лед и организовать работу оперативных групп по контролю за соблюдением запрета.

Правоохранительным и силовым ведомствам, Главному управлению МЧС России по Псковской области и региональному отделению Управления Росприроднадзора также следует провести ряд профилактических и организационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Псковской области ГИМС будет ежедневно патрулировать прибрежную зону водоемов.