Снегопад в Псковской области 3 декабря осложняет вывоз ТКО

14:11, 03 декабря 2021, ПАИ

Снегопад в Псковской области 3 декабря ухудшил и без того непростую ситуацию с вывозом ТКО. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО — филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка).

По состоянию на 12:00 сотрудники компании с трудом пробирались до контейнерных площадок. В районе улиц Я. Фабрициуса и Гражданской к некоторым контейнерам нет дороги, контейнерные площадки также завалены снегом.

«Во дворах на Юбилейной из-за отсутствия нормальной колеи наши ребята тащат со всего двора контейнеры к одной точке, где хоть как-то можно проехать, и там уже загружают в машину содержимое», - рассказали в «Экопроме».

ТКО из некоторых населенных пунктов Псковского района также не вывезти, в том числе баки большого объема.