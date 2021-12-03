«Псковская сводка» уверенно наращивает количество подписчиков – исследование

14:23, 03 декабря 2021, ПАИ

Telegram-канал «Псковская сводка» уверенно наращивает количество подписчиков, вплотную приблизившись к планке в три тысячи подписчиков. Об этом сообщается в исследовании ТГ-сегмента Псковской области, которое провёл Telegram-канал «Псковские новости».

«Телега» «Треш-Псков», пишущая на ту же ЧП-тематику, безнадежно отстала», – заметили авторы исследования.

«Псковская сводка» по итогам ноября почти догнала информационный канал ПЛН по дневному охвату и просмотрам за месяц даже несмотря на то, что аудитория «Сводки» на треть меньше, чем у «Ленты», добавили авторы исследования.