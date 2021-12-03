В Комсомольске-на-Амуре школьник умер после удара одноклассника по голове

14:59, 03 декабря 2021, ПАИ

Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти подростка в школе Комсомольска-на-Амуре после конфликта с другим учеником, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

«Следственным отделом по Комсомольску-на-Амуре следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в одной из школ Комсомольска-на-Амуре по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», - сообщил собеседник.

По его словам, подросток скончался 3 декабря «в помещении школы после конфликта с другим учащимся». Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, допрашиваются ученики и администрация школы.

Представитель прокуратуры рассказал, что школьник умер после удара по голове. «Установлено, что 3 декабря 2021 года во время урока биологии один из учеников в ответ на оскорбления со стороны одноклассника, встав с места, нанес удар по голове своему обидчику. От полученной травмы 13-летний подросток умер в медицинском кабинете до приезда скорой медицинской помощи», - сообщил собеседник. Работники скорой помощи прибыли в школу Комсомольска-на-Амуре через 15 минут после вызова.



«В ходе прокурорской проверки будет дана оценка своевременности прибытия бригады скорой медицинской помощи в учебное учреждение. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», - отмечают в прокуратуре.

Как сообщил РИА Новости представитель Министерства образования Хабаровского края, специалисты сейчас разбираются в ситуации.

