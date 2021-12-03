Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

19-летнему жителю Новосокольников грозит тюрьма за кражу телефона

В Новосокольниках полицейские установили молодого человека, подозреваемого в краже телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце октября в квартире дома на улице Матросова в ходе застолья у 41-летнего местного жителя украли мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 19-летний житель Новосокольников. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Чувствуйте новогодние настроение?
Проголосовать >>>

03 декабря 2021

Калининградец предстанет перед судом за смертельное ДТП в Куньинском районе

03 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Фонарный столб едва не упал на проезжую часть в Пскове
03 декабря 2021

В Псковском районе трактор врезался в автобус №124
03 декабря 2021

Жилой дом и три хозпостройки сгорели в Красногородском районе

02 декабря 2021

В Пустошкинском районе фуры при обгоне зацепили друг друга
02 декабря 2021

Публикуем видео с места столкновения фуры и легкового автомобиля в Великолукском районе
02 декабря 2021

Очередное столкновение фуры с автомобилем произошло в Псковской области

02 декабря 2021

Октябрьский проспект возле «Максимуса» в Пскове заливает водой


© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...