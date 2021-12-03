19-летнему жителю Новосокольников грозит тюрьма за кражу телефона

15:12, 03 декабря 2021, ПАИ

В Новосокольниках полицейские установили молодого человека, подозреваемого в краже телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце октября в квартире дома на улице Матросова в ходе застолья у 41-летнего местного жителя украли мобильный телефон. Причиненный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Злоумышленником оказался ранее судимый 19-летний житель Новосокольников. Похищенный телефон изъят. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.