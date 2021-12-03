Факты фиктивной регистрации иностранцев выявили в Псковской области
В Псковской области полиция установила местных жителей, подозреваемых в фиктивной регистрации иностранцев. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
В ноябре на территории Порховского района 62-летняя местная жительница фиктивно зарегистрировала гражданина Республики Азербайджан. Возбуждено уголовное дело.
Также установлен факт нарушения миграционного законодательства 30-летним безработным жителем города Опочки. Обстоятельства произошедшего уточняются.
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